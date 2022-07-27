Трамп заявил о постоянных унижениях США на мировой арене
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страну на мировой арене унижают раз за разом, передает телеканал «Известия». Он добавил, что даже дома базовые права и свободы американцев игнорируются. Трамп заявляет, что при нем страна доминировала в вопросе энергетических ресурсов, а государство уважали в мире. Экс-президент считает, что теперь Америка «движется в ад»
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.