В Запорожье увеличилось число пунктов приема документов на гражданство РФ

В Запорожской области принимают документы на гражданство России. Число пунктов приема выросло с 10 до 12, передает телеканал «Известия». Предварительная запись на подачу документов выше 20 тыс. человек. На данный момент в Запорожской области оформлено более 8 тыс. паспортов РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.