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В Самарканде представили шестой том собраний «Культурного наследия Узбекистана»

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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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В Самарканде прошел VI Международный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — основа нового Ренессанса», на котором были представлены новые издания Государственного Эрмитажа и Музеев Татарстана. «Известия» посетили мероприятие, которое длилось с 22 по 24 июля.

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Шестой конгресс пришелся на самое жаркое время в году, на солнце было +45. Тем не менее в Самарканд приехали 250 ученых-востоковедов из России, Индии, Японии, Китая, Франции, Великобритании, США, Египта, Швейцарии и других стран. Итог сотрудничества они представили в книге-альбоме «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира».

В течение года ученые-востоковеды, историки собирали артефакты по всему миру. Ими стали ювелирные украшения и национальные костюмы, кинжалы и сабли, конская упряжь и серебряная посуда, а также ковры, ткани, тигровая шкура и дары восточных ханов российским императорам.

В проекте, объединившем востоковедов всего мира, на данный момент 60 томов с артефактами на тему Центральной Азии.

«Вклад российских партнеров в этот проект огромен, говорю об этом с волнением. Приступая к изданию книг, мы разослали письма по очень многим странам мира, выходили на многих ученых, библиотеки, музеи, но первой, кто нам в этом плане поверил, была Россия. Первые семь томов проектов — это собрания российских музеев. После того, как в мире увидели, что они начали с нами работать, потихоньку пошли другие. И теперь каждый год, несмотря на пандемию, стабильно издаем по десять томов», — признался «Известиям» председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Первый международный научно-культурный конгресс «Культурное наследие Узбекистана — путь к диалогу между народами и странами» состоялся в мае 2017 года в Ташкенте и Самарканде. Тогда же предложили создать Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана как одного из центров цивилизации, объединившего на Великом шелковом пути множество мировых культур и религий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Восток — дело музейное: зачем Эрмитажу узбекское оружие»

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