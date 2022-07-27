Военнослужащие ЦВО поздравили жительницу Лисичанска с 90-летием

Минобороны России опубликовало кадры поздравления с 90-летним юбилеем жительницы освобожденного Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР). 27 июля военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — танкисты и военнослужащие спецназа из России подарили юбилярше цветы и передали продуктовые наборы.

Во время поздравления именинница Людмила так и не позволила военнослужащим обращаться к ней по имени и отчеству: по ее словам, это только добавляет возраста, а она еще чувствует себя молодой. В свои 90 лет именинница сама ходит за водой, ухаживает за цветами на даче и присматривает за домом погибшей дочери. В доме на окраине Лисичанска она проживает с подругой Галиной, которая пережила блокаду Ленинграда. Остальные жители покинули дом.

Подруги рассказали военным, как жили во время обстрелов украинских националистов, и с какой радостью встречали в городе российские войска. Людмила живет в городе одна, родственников не осталось, но в России и Донецке есть внуки. Российские военнослужащие записали сообщение и отправили их внуку и внучке, чтобы они знали, что их бабушка теперь в безопасности.

Кроме того, российские военнослужащие помогают местным жителям вернуться к мирной жизни и справиться со сложной продовольственной ситуацией: привозят гуманитарную помощь и воду.

6 мая военные ЦВО поздравили 99-летнего ветерана-разведчика, участника Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Фронтовику вручили букет и подарок, а у дома в Куйбышевском районе города военный оркестр исполнил попурри из маршей военных лет.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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