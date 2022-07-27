Дипломат Тяжлова заявила о невыдаче Швейцарией виз россиянам для работы в ООН

Власти Швейцарии вместе с США отказываются выдавать визы российским дипломатам, которые намереваются принять участие в работе органов Организации Объединенных Наций (ООН). Такое заявление 27 июля сделала российский представитель Ирина Тяжлова во время заседания рабочей группы ООН открытого состава по международной информационной безопасности, которое транслировалось на официальном сайте ООН.

«С точки зрения обеспечения эффективной работы рабочей группы ООН открытого состава первостепенное значение имеет полноценное участие государств в переговорном процессе. Обращаем внимание на невыполнение обязательств по приему учреждений ООН не только США, но и Швейцарией», — сообщила Тяжлова.

Дипломат отметила, что у российской стороны есть «вполне конкретные претензии» к выдаче виз московским экспертам, которые участвуют в мероприятиях в Женеве по линии ООН, и назвала практику «отсечения представителей государств от мероприятий под эгидой организации под предлогом искусственно чинимых визовых препятствий» неприемлемой и дискриминационной.

2 июня посол по особым поручениям Григорий Машков сообщил о том, что власти США задержали ему выдачу визы, из-за чего он выступил с опозданием на заседании комитета Совбеза ООН по нераспространению ядерного, химического или биологического оружия. Он поблагодарил американских коллег за то, что те всё же выдали ему визу и тем самым дали возможность выступить.

30 марта в посольстве России в Вашингтоне отметили, что Госдепартамент США, приветствуя решение о высылке российских дипломатов из стран Европы, противоречит своим же заявлениям о приверженности дипломатической работе. Российские дипломаты призвали Соединенные Штаты и их партнеров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, особенно необходимой в условиях международной напряженности.