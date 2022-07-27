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В Чехии рассказали о снятии украинских флагов со зданий администраций

IDNES: власти ряда городов Чехии сняли флаги Украины со зданий администраций
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Фото: Global Look Press/CTK/Malina Petr
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Власти некоторых городов Чехии приняли решение убрать со зданий администраций украинские флаги. Об этом сообщил портал iDNES.

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«Граждане обращались с тем, что на здании ратуши должен висеть чешский флаг», — приводятся слова пресс-секретаря администрации города Находа Нина Адольфа в материале от 25 июля.

Украинских флагов также больше нет на административных зданиях городов Червены-Костелец, Колин и Ческе-Будеёвице.

21 июля польская молодежь устроила акцию протеста против флагов Украины, которые размещены на общественном транспорте во Вроцлаве. Они предложили подать петицию, согласно которой на польском общественном транспорте должны появиться польские флаги.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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