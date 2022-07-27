В Народной милиции ЛНР заявили о взятии под контроль территории Углегорской ТЭС

Второй корпус Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) взял под свой контроль Углегорскую ТЭС в городе Светлодарск. Сообщение об этом было размещено 26 июля в официальном Telegram-канале ведомства.

«Народная милиция продолжает боевую работу, освобождая оккупированную противником территорию Донецкой Народной Республики.

Подразделениями Народной милиции ЛНР в районе н. п. Светлодарск под контроль взята Углегорская ТЭС — ключевой промышленный объект региона. В настоящее время идет зачистка территории электростанции от остатков вооруженных формирований Украины», — сказано в заявлении.

Кроме того, украинские националисты оставили на территории объекта множество взрывных устройств, передает подполковник второго корпуса НМ ЛНР Андрей Марочко.

«На территории предприятия обнаружено огромное количество мин, растяжек. Данное предприятие нужно будет тщательно обследовать и разминировать», — подчеркнул он.

26 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что силы ЛНР и Донецкой Народной Республики (ДНР), а также РФ взяли под контроль населенный пункт Новолуганское.

В тот же день заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от украинских неонацистов к концу августа.

18 июля представитель первого корпуса Народной милиции ДНР Эдуард Басурин объявил, что территория республики будет освобождена в 2022 году, не уточнив при этом конкретной даты.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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