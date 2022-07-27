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«Нафтогаз Украины» заявил о дефолте по еврооблигациям

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Компания «Нафтогаз Украины» («Нафтогаз») объявила дефолт по еврооблигациям после того, как истек срок по выплатам их держателям. Об этом 26 июля заявила компания в своем Telegram-канале.

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«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаз Украины». Поскольку неисполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, правительство своим запретом на их выплату фактически взяло на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона-2022/23», — говорится в сообщении компании.

Украинское правительство допустило дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза», не предоставив руководству компании возможность осуществить выплаты держателям еврооблигаций для уплаты основной суммы (бумаги выпуска 2022 года) и процентов (бумаги выпуска 2024 года), дополняет «Газета.Ru».

20 июля «Нафтогаз» попросила у Киева субсидию в 150 млн гривен (около $5 млрд) для закупки газа на отопительный сезон. В компании подчеркнули, что для решения вопроса по закупке голубого топлива им необходимо прямое бюджетное финансирование.

В тот же день бывший спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. По его мнению, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, «ежедневно прокачивая миллионы кубометров российского газа».

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