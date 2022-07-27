Президенту США Байдену присвоили в Южной Корее особое имя

Президенту США Джо Байдену присвоено почетное корейское имя Пэ Чжи Сон в рамках мероприятий по случаю окончания Корейской войны 69 лет назад, сообщила газета The Korea Times во вторник, 26 июля, со ссылкой на Ассоциацию дружбы Альянса США – Республика Корея.

«Для нас, Ассоциации дружбы, большая честь объявить и присвоить президенту США Джозефу Байдену – младшему корейское имя. Пэ Чжи Сон», — сказано в заявлении.

Корейское имя Байдена, как пояснили в организации, происходит от названия города Пхёнтхэк, расположенного примерно в 60 км к югу от Сеула и являющегося домом для большинства из 28 500 военнослужащих Вооруженных сил США в Корее. Чжи и Сон означает «территория» и «звезда».

«Более глубокий и значительный смысл присвоения имени Пэ Чжи Сон президенту США заключается в том, чтобы продолжать поддерживать мир на Корейском полуострове, поскольку он продолжает вносить свой вклад в мир во всем мире», — пояснили там.

Байден — один из десятков высокопоставленных чиновников США, которым ассоциация присвоила корейское имя.

Бывшим президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу были присвоены имена О Хан Ма и У Дэ Ир соответственно.

1 июля заслуги премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона признали на Украине — он удостоился звания почетного гражданина Одессы и получил три Почетных знака отличия одесского городского головы имени Григория Маразли. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов, который поблагодарил Лондон за помощь финансами и оружием. Джонсон стал первым британцем, удостоенным звания почетного гражданина Одессы за всю историю его существования с 1862 года.