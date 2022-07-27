Теледебаты кандидатов в премьеры Британии остановили после обморока у ведущей

Теледебаты кандидатов на пост премьера Британии прервались на словах главы МИД Великобритании Лиз Трасс про Россию. Она принимала участие в прениях с бывшим министром финансов Риши Сунаком. Трансляция велась на телеканале TalkTV и сайте газеты The Sun.

«Если он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — говорила Трасс, когда ее фраза прервалась грохотом.

Глава британского МИД успела произнести «О боже мой». После этого эфир прервался. Трансляция сменилась заставкой о технических трудностях. Через 15 минут после этого телеканал сообщил, что причиной сбоя стал «медицинский вопрос», — ведущая Кейт Маккэн потеряла сознание.

В тот же день на инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она написала в своем Telegram-канале, что падение в обморок ведущей стало лучшей кульминацией «чудовищного бреда», звучавшего в эфире. Она также рассказала, что обсуждала с коллегой, было ли выступления политиков насчет России новаторством или английской традицией, передает «Газета.Ru».

В Великобритании будет избран новый глава правительства после того, как бывший премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушло свыше 50 политиков. Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров. Имя нового главы правительства станет известно 5 сентября.

На данный момент основными кандидатами на должность нового британского премьер-министра являются глава МИД Лиз Трасс и бывший глава минфина Риши Сунак. Их первые совместные теледебаты прошли 25 июля.