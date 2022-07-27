Корреспондент «Известий» показал работу бойцов ДНР в Авдеевке

Бойцам Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось взять Авдеевку в полукольцо, после чего военные республики начали операцию по взятию города. О том, как продвигается операция по освобождению населенного пункта от украинских неонацистов, 26 июля рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Бойцы Донецкой Народной Республики сообщили об усилении артподготовки в направлении Авдеевки. Украинские боевики в ответ пытаются противопоставить оружие образца НАТО. Это поселение донецким военным нужно взять для того, чтобы обезопасить столицу республики от обстрелов радикалов.

На позициях донецкого батальона «Русь», где побывал Сергей Хайдаров, сейчас неспокойно. Между позициями донецких военнослужащих и украинских боевиков всего несколько сотен метров. Бойцы говорят, что лишний раз оставаться на открытой местности не стоит, так как работают вражеские танки и минометы.

«Они могут работать и 50 минут, и два часа. Ну, сейчас наши начнут их подавлять, и тогда спокойно сможем снимать», — прокомментировал ситуацию один из военных.

Во время передвижения по позициям защитников ДНР съемочная группа попала под обстрел со стороны украинских радикалов. Огонь из миномета журналистам пришлось пережидать в укрытии вместе с бойцами. Донецкие военные не теряют духа даже в таких условиях и обмениваются друг с другом шутками.

После того как съемочная группа «Известий» ушла в более безопасное место, донецкие военные с помощью корректировки с беспилотника ответили на обстрелы боевиков, поразив один из вражеских командных пунктов. Сейчас на этих позициях идет так называемый «пинг-понг» — противостояние танковых и артиллерийских войск.

Защитники Донбасса настроены оптимистично по поводу хода операции и уверены, что в скором времени обстрелы Донецка со стороны украинских неонацистов удастся прекратить.

«Я думаю, в ближайшем времени, уже в скором будущем, Донецк перестанет слышать такие прилеты, как сейчас», — заверил один из бойцов.

26 июля командир батальона «Русь» с позывным Вульф рассказал «Известиям» о боевой обстановке в Авдеевке. По его словам, усилия украинских боевиков направлены на артиллерийские обстрелы позиций ДНР, их артиллерийские подразделения при этом «выдвинуты» на вторые, третьи линии обороны. При этом, отметил командир, бойцам ДНР удалось нанести неонацистам существенные потери.

18 июля официальный представитель первого корпуса Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что военным республики удалось взять Авдеевку в полукольцо, а путь из нее в Константиновку был заблокирован в двух местах. Кроме того, Басурин отметил, что сейчас идет подготовка к началу полноценного освобождения территории Донецкой Народной Республики от украинских военных.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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