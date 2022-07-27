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Определены условия господдержки по рекламе российских брендов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Власти определили условия, на которых будут поддерживать телерекламу российских брендов на ТВ. Отечественные производители смогут оплатить госсубсидиями до половины цены размещения ролика, а малый и средний бизнес — до 70%, узнали «Известия».

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До конца года компании могут подать заявки на участие в конкурсе, а затем заключить соглашение с Минпромторгом. Эти условия прописаны в постановлении правительства от 19 июля, которое уже утвердил кабинет министров. «Известия» ознакомились с документом.

Претендовать на господдержку смогут российские производители одежды и обуви, медицинских изделий и лекарств, спортивных товаров и товаров для детей, для дома и гигиены, включая парфюмерию и косметику, плюс электроники и бытовой техники, сказано в документе. Продукция компаний должна быть доступна во всех федеральных округах, то есть речь идет о достаточно крупных предприятиях.

Причем на субсидии смогут рассчитывать даже компании, у которых есть задолженности перед бюджетом, но не более 300 тыс. рублей. Плюс к этому, согласно условиям, у компании не должно быть рекламной активности в 2021 году. Как указано в постановлении, получение субсидии от государства будет увязано с результатом рекламной компании по ТВ. Через три года выручка от продвигаемого товара должна впятеро превысить сумму госпомощи.

Ежеквартально производители будут отчитываться за полученные средства — если регулятор зафиксирует нарушение условий предоставления субсидий, то компания вернет средства в бюджет, указано в документе.

В начале июня глава Минпромторга Денис Мантуров (также назначен вице-премьером) сообщал, что Россия выделит 500 млн рублей на рекламу отечественных брендов. Как следует из нового документа, средства должны распределить до конца года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«PRавое дело: определены условия господдержки по рекламе российских брендов»

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