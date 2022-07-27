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«Нафтогаз Украины» заявил о дефолте по еврооблигациям

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Компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям, так как истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале компании.

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Срок выплат держателям еврооблигаций истек 26 июля 2022 года, и правительство Украины пошло на дефолт по этим бумагам. Власти также не дали руководству компании разрешение на выплату долга по еврооблигациям. Речь идет об основной сумме долга по выпуску с погашением в 2022 году и процентах по выпуску с погашением в 2024 году.

В компании заявили, что правительство лишило ее доступа к международным рынкам капитала, тем самым взяв на себя ответственность за привлечение необходимых для импорта газа во время отопительного сезона средств.

Ранее правительство Украины предписало НАК «Нафтогаз» согласовывать выплаты по евробондам и запретило погашать выпуск евробондов-2022 и выплаты купона по евробондам-2024, уточнила «Газета.Ru».

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил украинское правительство выдать субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Тогда же экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. По его мнению, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, «ежедневно прокачивая миллионы кубометров российского газа».

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