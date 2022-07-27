Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России предложили ввести социальный налоговый вычет работающим пенсионерам
Мир
Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать с производителем Bayraktar
Мир
Серия взрывов прогремела в Херсоне
Наука
Госдеп назвал неожиданностью намерение России выйти из программы МКС
Мир
Силы республик Донбасса и РФ взяли под контроль населенный пункт Новолуганское
Мир
Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля
Общество
Число курсирующих между Калининградом и другими регионами РФ судов увеличат
Мир
Украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки
Мир
Французы стали чаще отказываться принимать у себя беженцев с Украины
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи
Мир
Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям

Представитель Госдепа Прайс: США сожалеют о решении России уйти из проекта МКС в 2024 году

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки сожалеют о планах России в 2024 году выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Он сообщил об этом в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале ведомства.

«У МКС есть запас прочности»
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев — о перспективах станции и о том, зачем на Луне могут потребоваться землянки

«Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств», — сказал Прайс.

В Госдепе также подчеркнули, что такое решение официальной Москвы стало для Вашингтона неожиданностью. Прайс добавил, что не в курсе переговоров между Россией и Соединенными Штатами по этому вопросу.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также заявили, что не получали официального уведомления от России о ее планах относительно МКС. Руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс сказала, что Россия, как и США, изучает, «что предстоит дальше, и что будет после программы МКС.

О решении Москвы выйти из проекта МКС после 2024 года в этот вторник сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он отметил, что основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос. Глава «Роскосмоса» также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Как сообщил в этот же день генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, строительство станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года. Ее примерный облик уже известен. Соловьев допустил, что первый экипаж сможет отправиться на новую орбитальную станцию уже в 2028 году, так как пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе ее развертывания на орбите.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022