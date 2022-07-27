Представитель Госдепа Прайс: США сожалеют о решении России уйти из проекта МКС в 2024 году

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки сожалеют о планах России в 2024 году выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Он сообщил об этом в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале ведомства.

«Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств», — сказал Прайс.

В Госдепе также подчеркнули, что такое решение официальной Москвы стало для Вашингтона неожиданностью. Прайс добавил, что не в курсе переговоров между Россией и Соединенными Штатами по этому вопросу.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также заявили, что не получали официального уведомления от России о ее планах относительно МКС. Руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс сказала, что Россия, как и США, изучает, «что предстоит дальше, и что будет после программы МКС.

О решении Москвы выйти из проекта МКС после 2024 года в этот вторник сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он отметил, что основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос. Глава «Роскосмоса» также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Как сообщил в этот же день генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, строительство станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года. Ее примерный облик уже известен. Соловьев допустил, что первый экипаж сможет отправиться на новую орбитальную станцию уже в 2028 году, так как пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе ее развертывания на орбите.