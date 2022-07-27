В московском парке «Кусково» начали обустраивать павильоны входных групп

В столичном парке «Кусково» приступили к устройству павильонов входных групп. Всего их будет шесть (семь, если считать администрацию), рассказали в департаменте капремонта Москвы.

«В настоящий момент ведется устройство четырех входных групп и павильона администрации. Для них уже подготовлены основания, сейчас выполняется устройство гидроизоляции и заземления», — сообщил заместитель главы департамента Сергей Мельников.

Затем специалисты сформируют с помощью металлокаркаса конструктив помещений, после чего приступят к устройству витражного остекления, кровли, внутренних перегородок, дверей и внутренней отделки.

При создании павильонов учитывали их расположение. Те, которые находятся в зоне усадьбы, оформят в классическом стиле.

«Декор павильонов на входах около усадьбы Шереметевых будет минималистичен. Их оформят классическими элементами из стеклофибробетона, формирующими входную арку, и карнизом. Фальш-колонны арки и карниз будут перекликаться с элементами исторического фасада усадьбы. В этой зоне в такой же стилистике сделают павильон администрации и туалет», — добавил Мельников.

Павильоны, оформленные в классическом стиле, расположатся на улице Юности и у Локасинского пруда. Павильоны в «лесном» стиле появятся на улице Юности в районе остановок общественного транспорта «Аллея Первой Маёвки» и «Улица Молдагуловой», подземного перехода под Северо-Восточной хордой и напротив железнодорожной станции «Кусково».

«Павильоны в "лесном" стиле будут декорированы металлическим профилем, имитирующим ветви деревьев», — уточнил Мельников.

Благодаря витражному остеклению, в котором будет отражаться окружающее пространство «Кускова», оба вида павильонов будут как бы растворяться в нем.

В павильонах, в зависимости от их размера, разместят комнаты матери и ребенка, буфеты, пункты проката и помещения охраны, туалеты.

Мероприятия проводят в рамках работ по реабилитации лесопарка «Кусково».