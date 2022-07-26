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Эрдоган заявил о желании РФ сотрудничать с производителем Bayraktar

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Фото: TASS/EPA/LESZEK SZYMANSKI
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Россия желает наладить сотрудничество с компанией Baykar Makina (Baykar), производящей беспилотники Bayraktar. Об этом 26 июля рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Соответствующее заявление турецкий лидер сделал во время заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития, которое было посвящено обсуждению турецкого военно-промышленного комплекса, передает CNN Türk.

Эрдоган отметил, что о намерении сотрудничать с Baykar также заявили Объединенные Арабские Эмираты, изъявив желание «построить завод по производству турецких дронов на своей территории».

26 июля газета Sabah сообщила, что Эрдоган посетит Сочи 5 августа, где намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе встречи президенты должны обсудить обстановку в Сирии, региональные вопросы и двусторонние отношения.

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