Поставщики газа в Турцию, в том числе Россия, соблюдают установленный график поставок энергоносителей. Такое заявление 26 июля сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан, Иран. Мы продлеваем контракты, срок действия которых истек в новом периоде. Мы стараемся обеспечить безопасность наших поставок. В Европе доступ к газу важнее цены... Надеюсь, у нас не будет такой проблемы, пока поставщики соблюдают график отгрузки», — приводит слова Донмеза Haber Global.

Он также добавил, что турецкая сторона ожидает увеличения оптовых цен на энергоресурсы, и выразил готовность властей страны субсидировать для населения покупку голубого топлива.

«Есть прогнозы, что оптовые цены на природный газ на рынках таблеток зимой вырастут. Мы фактически столкнулись с аналогичным повышением цен в прошлом году, но мы покрыли его из нашей казны. Например, если вы должны платить 2000 лир в месяц, государство платит по счету 1500 лир, а вы платите 500 лир», — поделился Донмез.

21 июля журналист Левент Йылмаз, заявил, что Анкара может стать посредником в продаже странам Евросоюза (ЕС) российского газа, если прямая закупка топлива у РФ будет под запретом. Йылмаз отметил, что для реализации предложенной им схемы потребуется заключить соответствующий договор с Москвой, который позволил бы Анкаре реэкспортировать закупаемое топливо в другие страны.

1 июня сообщалось, что турецкая компания Botas повысила цены на природный газ, используемый в жилых домах, на 30%. Для абонентов в промышленном секторе стоимость голубого топлива подскочила на 40%.