Госдеп назвал неожиданностью намерение России выйти из программы МКС

Планы России по отношению к Международной космической станции (МКС) стали «достойным сожаления развитием событий». Об этом во вторник, 26 июля, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на заявление Москвы о выходе из программы МКС.

В американском ведомстве подчеркнули, что эта новость стала для США неожиданностью.

«Мы видели заявление России о планах выйти [из программы] Международной космической станции после 2024 года. Это достойное сожаления развитие событий, учитывая жизненно важную научную работу на станции. Особенно [такое решение достойно сожаления] в свете обновленного соглашения о сотрудничестве в области полетов», — отметил Прайс в ходе брифинга, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале американского ведомства.

Он добавил, что не в курсе каких-либо переговоров между РФ и США по данному вопросу.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также заявили, что не получали официального уведомления от России о ее планах относительно МКС.

О решении Москвы выйти из проекта МКС после 2024 года в этот вторник сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он отметил, что основными приоритетами госкорпорации станут создание российской орбитальной станции, научный космос и дальний космос. Глава «Роскосмоса» также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Как сообщил в этот же день генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев, строительство станции, которая заменит МКС, планируется начать не ранее 2028 года. Ее примерный облик уже известен.

Соловьев допустил, что первый экипаж сможет отправиться на новую орбитальную станцию уже в 2028 году, так как пилотируемый полет к РОСС станет возможен на первом этапе ее развертывания на орбите.