Подразделения второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в районе Светлодарска взяли под контроль Углегорскую ТЭС. Об этом 26 июля сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Отмечается, что электростанция — ключевой промышленный объект региона. Начата зачистка территории от остатков вооруженных формирований Украины.

«Народная милиция продолжает боевую работу, освобождая оккупированную противником территорию Донецкой Народной Республики (ДНР)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

Ранее, 24 июля, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин рассказал об освобождении вторым корпусом Народной милиции ЛНР от украинских боевиков Углегорской ТЭЦ в ДНР.

Тогда же в Telegram-канале градоначальник Горловки Иван Приходько уточнил, что территория ТЭЦ блокирована, но не зачищена.

В штабе территориальной обороны ДНР 17 июля сообщили, что в республике освобождено от украинских националистов уже 253 населенных пункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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