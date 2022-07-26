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«Нафтогаз Украины» объявил о дефолте по еврооблигациям

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Компания «Нафтогаз Украины» объявила о дефолте, так как во вторник, 26 июля, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций, сказано в Telegram-канале компании.

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«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза», — говорится в сообщении.

В нем также поясняется, что компания обращалась к правительству страны, уведомляя о наличии необходимых для выплат средств и «негативных последствиях» в случае «жесткого дефолта» по еврооблигациям компании.

«В свою очередь кабинет министров Украины не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями евроблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)», — отметили в компании.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что решение властей Украины «практически лишило «Нафтогаз» доступа к международному рынку капитала». Ответственность за это компания всецело возлагает на правительство, как и за привлечение средств, «необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».

Ранее правительство Украины предписало НАК «Нафтогаз» согласовывать выплаты по евробондам и запретило погашать выпуск евробондов-2022 и выплаты купона по евробондам-2024, уточнила «Газета.Ru».

20 июля «Нафтогаз Украины» попросил украинское правительство выдать субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа необходимо прямое бюджетное финансирование.

Тогда же экс-спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Украине следует забирать часть российского газа, который следует по транзитным трубопроводам на Запад. По его мнению, для Киева сложилась парадоксальная ситуация, при которой украинская сторона не пополняет собственные хранилища необходимым количеством топлива, «ежедневно прокачивая миллионы кубометров российского газа».

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