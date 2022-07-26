Express: Европа погрузится в кошмар в результате снижения транзита по «Северному потоку»

Европейские страны ожидает «кошмарный сценарий» развития событий в случае сокращения транзита российского газа по «Северному потоку». Об этом 26 июля в статье для Express написал обозреватель Чарли Брэдли.

По его словам, больше других пострадает Германия, которая за эти годы построила более прочные экономические отношения с Россией, чем другие страны Евросоюза (ЕС).

«Мы должны честно подготовиться к наихудшему сценарию и сделать всё возможное, чтобы попытаться справиться с ситуацией», — привел автор публикации высказывание министра экономики Германии Роберта Хабека.

Немецкая экономика уже находится на грани рецессии из-за снижения поставок газа, подчеркнул Брэдли. Немецкие компании очень обеспокоены развитием событий в ближайшие полгода.

«Высокие цены на энергоносители и угроза нехватки газа давят на экономику», — приводит автор обеспокоенность представителей бизнеса.

Ранее во вторник министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен отметил, что если поставки газа РФ в Европу полностью прекратятся, то может возникнуть «реальная опасность того, что европейцы замерзнут». По его словам, Дания сможет сократить газовое потребление на 15%, поскольку государство начало снижать использование газа России еще в феврале текущего года.

Страны Европы сами решили снизить закупки российских энергоресурсов, введя санкции, в том числе частичное нефтяное эмбарго. Берлин в свою очередь прекратил процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2», лишив себя еще одного источника поставок газа. Все это уже обернулось энергетическим кризисом для ЕС и ростом цен на ресурсы и топливо на Западе. При этом ЕС стремится переложить ответственность за последствия на РФ.

Так, европейцы указывают на снижение транзита по «Северному потоку», однако не признают, что сложности в работе газопровода связаны с нежеланием Канады возвращать турбины после ремонта на фоне антироссийских санкций.

В июне «Газпром» остановил несколько агрегатов на станции «Портовая» из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада отказалась возвращать. Позднее страна всё же приняла решение вернуть турбину, но она до сих пор не доставлена в РФ.

Затем газопровод был закрыт на плановое техобслуживание, о котором российская компания уведомила партнеров заранее. В настоящее время остановлена еще одна турбина газопровода из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с запуском «Северного потока» осложняется ограничениями и санкциями в отношении России. Не будь их, все работы осуществлялись бы в обычном и оперативном порядке.

20 июля издание Die Welt сообщило, что жители Германии потребовали от правительства обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила 18 июля, что начала отбирать газ из своих хранилищ, и предупредила клиентов о возможном росте цен.