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American Thinker: Россия и Саудовская Аравия выигрывают от санкций Запада

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Россия и Саудовская Аравия выигрывают от санкций благодаря более высоким ценам на нефть.Такое мнение выразил во вторник, 26 июля, обозреватель The American Thinker Томас Лифсон.

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По мнению колумниста, санкции администрации президента США Джо Байдена контрпродуктивны, особенно на фоне повышения стоимости нефти из-за ее дефицита, спровоцированного самим Западом.

«Ограничение продаж через отказ от покупки нефти у одного производителя, такого как Россия, не означает, что российская нефть остается в земле или скапливается в хранилищах. Это просто означает, что российская нефть найдет других покупателей, которые заплатят чуть меньше, чем Россия получила бы без санкций», — считает Лифсон.

Вместе с тем он называл провальным сценарий Байдена «сделать изгоем» Саудовскую Аравию. Журналист напомнил, что власти страны покупают российскую нефть со скидкой. Кроме того, Саудовская Аравия может продавать на мировом рынке нефть, которая использовалась для выработки электроэнергии, и «получать гораздо более высокие цены, чем она платит России, и гораздо более высокие цены, чем она получала до введения санкций».

В итоге, подчеркнул колумнист, проигрывают потребители нефти во всем мире, особенно в тех странах, которые вводят санкции против России.

Днем ранее старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Александр Марковский в статье для American Thinker написал, что согласившись вступить в финансовое и энергетическое противостояние с Москвой, страны Запада попали в «стратегическую ловушку» России. Он указал на то, что антироссийские настроения в Европе вскоре дадут свои результаты и континент столкнется с суровой реальностью — холодной и голодной зимой, что неизменно приведет к недовольству населения.

В этом же месяце издание Newsweek написало, что в странах Запада и США нарастают усталость и страх на фоне последствий антироссийских санкций. Отмечалось, что, вводя санкции против Москвы, политики НАТО ожидали, что это нивелирует все достижения в российской экономике за последние 15 лет. Однако ограничения не привели к желаемому результату.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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