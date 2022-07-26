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Украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки

Минобороны РФ: украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки в ДНР
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Фото: commons.wikimedia.org
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Украинские боевики разместили в жилых кварталах села Семеновка Донецкой Народной Республики огневые точки, артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Семеновке боевики в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных Сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как «живым щитом». Граждане, оказывающие любое сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В Минобороны также добавили, что за все время спецоперации государственную границу Российской Федерации пересекли 468 807 автомобилей, 5418 сделали это за последние сутки. В ведомстве также напомнили, что на территории РФ функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения.

Ранее 26 июля в министерстве рассказали об уничтожении более 40 наемников на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве уточнили, что большинство боевиков были выходцами из Польши.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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