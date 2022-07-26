Реклама
Прямой эфир
Мир
Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля
Общество
Число курсирующих между Калининградом и другими регионами РФ судов увеличат
Мир
Украинские боевики разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах Семеновки
Мир
Французы стали чаще отказываться принимать у себя беженцев с Украины
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи
Мир
Украинский «Нафтогаз» объявил дефолт по еврооблигациям
Мир
Эстония запретила въезд группе «Руки вверх» на пять лет
Мир
Зеленский заявил о необходимости вернуть потерянные территории в течение нескольких недель
Мир
Силы ЛНР официально заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Экономика
В Турции заявили о разработке аналогичного «продуктовой сделке» соглашения по топливу

Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля

0
Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля. Политики общались по видеосвязи во вторник, 26 июля.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

«Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир», — сказал Джонсон.

Награда за лидерские качества имени Черчилля впервые была лично вручена внуком бывшего британского премьера Биллу Гейтсу в 2006 году. Ее получали экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джозеф Либерман.

Ранее во вторник на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция о предоставлении гражданства Украины премьер-министру Великобритании и о подаче его кандидатуры на должность премьера страны. Автор публикации указывает, что к положительным сторонам решения относятся мировая поддержка Джонсона, его четкая позиция по Украине, образование в политической, финансовой и юридических областях.

Джонсон объявил о своей отставке с поста премьера Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

23 июля политик принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими. После чего читатели британской газеты Daily Mail осудили его. Так, один из комментаторов посоветовал отправить политика на Украину.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022