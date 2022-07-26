Борис Джонсон вручил Зеленскому премию за лидерство имени Черчилля

Уходящий в отставку премьер Британии Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля. Политики общались по видеосвязи во вторник, 26 июля.

«Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир», — сказал Джонсон.

Награда за лидерские качества имени Черчилля впервые была лично вручена внуком бывшего британского премьера Биллу Гейтсу в 2006 году. Ее получали экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, экс-сенатор США от штата Коннектикут Джозеф Либерман.

Ранее во вторник на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция о предоставлении гражданства Украины премьер-министру Великобритании и о подаче его кандидатуры на должность премьера страны. Автор публикации указывает, что к положительным сторонам решения относятся мировая поддержка Джонсона, его четкая позиция по Украине, образование в политической, финансовой и юридических областях.

Джонсон объявил о своей отставке с поста премьера Великобритании 7 июля. Это произошло на фоне ухода из его правительства более 50 политиков.

23 июля политик принял участие в обучении военному делу вместе с украинскими военнослужащими. После чего читатели британской газеты Daily Mail осудили его. Так, один из комментаторов посоветовал отправить политика на Украину.