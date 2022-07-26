Житель Ульяновска области утонул в озере Осиновое

Житель Ульяновска 1994 года рождения утонул в озере Осиновое в Железнодорожном районе города. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Инцидент произошел накануне, 25 июля. В службу ЕДДС поступило сообщение о пропаже молодого человека на озере. Спасатели прибыли на место и обследовали акваторию. Водолазы нашли и вытащили тело утонувшего. Его передали полиции.

«Молодой человек 1994 года рождения. Обстоятельства его гибели сейчас выясняются», — заявили в МЧС.

25 июля главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный рассказал журналистам о помощи утопающему. Он отметил, что человеку необходимо предоставить возможность дышать либо суметь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимационные действия нужно проводить после того, как человек уже оказался на суше.