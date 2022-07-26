В Коми разработают рецепт напитка на основе иван-чая

Минсельхоз Республики Коми вместе с АО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» проработали вопрос создания нового напитка на основе иван-чая. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в материале, сейчас несколько региональных предпринимателей, которые заняты в производстве травяных напитков, рассматривают возможность организации цехов по производству чайного концентрата.

«Считаю, что решение данного вопроса станет катализатором для деятельности многих малых предпринимателей, занятых в сфере заготовки и переработки дикоросов», — приводит агентство слова министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики Алексея Буткина.

О полезных свойствах иван-чая президенту РФ Владимиру Путину рассказали 20 июля на форуме «Сильные идеи для нового времени», который организовало Агентство стратегических инициатив. Глава Союза производителей иван-чая Александр Хлынов попросил Путина поддержать производство продукта.

В Минсельхозе поддержали инициативу включения иван-чая в перечень сельхозпродукции.