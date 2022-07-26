Авария с участие двух большегрузов произошла в Тверской области

Один человек пострадал в результате столкновения двух большегрузов в Тверской области. Об этом во вторник, 26 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день в Конаковском районе региона на 141-м км трассы М-10. На светофоре столкнулись два автомобиля Scania и JAC. В результате травмы получил водитель Scania. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее, 23 июля, сообщалось, что на третьем кольце в Москве столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.