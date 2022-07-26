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В Калужской области за неделю от укусов клещей пострадали 184 человека

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В Калужской области за неделю с 18 по 24 июля к медикам в связи с укусами клещей обратились 184 человека, в том числе 42 ребенка. Об этом во вторник, 26 июля, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

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Как пишет газета «Весть», 180 экземпляров клещей отправили на лабораторное исследование. При этом в 34 пробах был выявлен боррелиоз, а еще пять клещей были переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Укусы клещей были выявлены в Калуге, Обнинске, Жуковском, Боровском, Дзержинском, Кировском, Бабынинском, Козельском районах.

Ранее в этот день руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал, каким образом извлекать клеща, если нет возможности обратиться в медучреждение.

По его словам, для того, чтобы достать клеща, необходимо захватить его ниткой или пинцетом. Но при этом постараться не раздавить, а удалить вместе с головкой.

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