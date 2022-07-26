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Штормовое предупреждение объявили в Сочи

МЧС по Краснодарскому краю: в Сочи ожидаются ливни с градом и сильным ветром
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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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В Сочи с вечера вторника, 26 июля, и в течение среды ожидаются грозы с градом, ливни и сход селевых потоков. Об этом 26 июля предупредил региональный главк МЧС.

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Спасатели объявили штормовое предупреждение.

«С вечера и до конца суток 26 июля, а также в течение суток 27 июля 2022 года на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра — 20–22 м/с», — отмечается в сообщении ведомства.

Ливни могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках и спровоцировать сход селей.

23 июля в Лазаревском районе Сочи за два часа выпало не менее 89 мм осадков. В результате мощного ливня река Бзугу вышла из берегов. Непогода коснулась также Хостинского и Центрального районов.

Из-за сильных осадков и затоплений на Донской улице погибла женщина. Позже СУ СКР по Краснодарскому краю сообщило, что погибшая оказалась заблокирована автомобилем, смытым ливнем.

Кроме того, из-за потопа в одном из дворов Сочи образовалась свалка машин. Кадрами с места происшествия поделился корреспондент телеканала «Известия» Ярослав Богат.

25 июля МЧС сообщило о ликвидации последствий ненастья. По словам мэра Алексея Копайгородского, наибольшие повреждения от ливней получил центр города-курорта.

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