Жителям Брянской области пообещали жаркую погоду и грозу

В среду, 27 июля, жителей Брянской области ожидает гроза и жаркая погода до 30 градусов. Об этом во вторник, 26 июля, сообщило региональное управление МЧС.

Также прогнозируются кратковременные дожди.

Как отмечает NASHBRYANSK.RU, минимальная отметка на термометре ночью составит 13 градусов тепла.

Порывы западного ветра в регионе достигнут скорости 13 м/с. Также ожидаются туман и переменная облачность.

24 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жара в Центральной России сменится комфортной прохладой из-за атмосферного фронта, сопровождаемого грядой грозовых облаков.