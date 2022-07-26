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Жители Орла придумали имена игрунковым обезьянам в детском парке

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Жители Орла выбрали имена игрунковым обезьянам в детском парке. Теперь животных зовут Коржик и Карамелька. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает InfoOrel.ru.

Самка и самец приехали в город из Тулы, где жили в частном зоопарке.

«Эти мартышки очень разумные. Откликаются на свои имена. Пока они осваиваются, всему удивляются, немножко пугаются. Знакомятся с животными и птицами из соседних клеток», — рассказала заведующая зоовыставкой Елена Галкина.

Как отмечается в материале, всего в детском парке живет более 200 видов животных. Выставка работает каждый день с 10:00 до 20:00 (перерыв с 15:00 до 16:00).

В июне в Московском зоопарке появились на свет два птенца редких черношейных лебедей. Все желающие могут понаблюдать за семьей в павильоне «Птицы и бабочки».

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