Жительница Севастополя дважды продала один и тот же земельный участок

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении жительницы Севастополя, которая два раза продала один и тот же земельный участок. Об этом во вторник, 26 июля, рассказали в региональном управлении СК.

Как рассказали в ведомстве, в 2010 году женщина продала участок мужчине, который должным образом не зарегистрировал право собственности. Зимой 2021 года к ней обратился еще один мужчина, желавший купить участок. Тогда она, скрыв факт продажи, заявила об утрате документов.

«После того, как мужчина передал оговоренную сумму в размере 2 млн рублей, между ним и обвиняемой был заключен договор купли-продажи земельного участка», — говорится в сообщении управления, которое приводит ИА «Крыминформ».

В результате общий ущерб составил 6 млн рублей. 4 млн — собственнику участка, 2 млн — покупателю.

Расследование дела завершено, его передали в суд.