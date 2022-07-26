В Тамбовской области выявили 1600 случаев острых кишечных инфекций за полгода

В Тамбовской области за минувшие полгода было зарегистрировано 1615 случаев острых кишечных инфекций. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

При этом, как отмечается в материале, в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 1135 случаев. Таким образом, новый показатель оказался выше предыдущего на 29,6%.

Также за полгода был зарегистрирован один случай энтеровирусной инфекции.

4 июля сообщалось, что почти 40 человек оказались в больнице с признаками пищевого отравления после празднования выпускного вечера в одном из кафе в городе Рассказово Тамбовской области.