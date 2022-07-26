Новый поезд между Петербургом и Самарой запустят в августе

Новый скорый поезд по направлению Санкт-Петербург – Самара начнет курсировать с 5 августа. Об этом во вторник, 26 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Состав будет курсировать через день. Поезд будет делать остановки в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.

Билеты на новый поезд уже поступили в продажу.

Как отмечается в материале, в связи с популярностью южных маршрутов планируется запустить дополнительные составы. В частности, поезда по направлениям Уфа – Имеретинский курорт, Адлер – Москва, Казань – Анапа.

Ранее, 15 июня, были опубликованы результаты исследования туристического сервиса RUSSPASS, согласно которым наиболее популярными местами для летнего отдыха в России оказались Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Как выяснили эксперты, при выборе билетов на транспорт россияне отдают предпочтение поездам в четыре раза чаще, чем самолетам. Среди курортных направлений для поездок на поезде в июне–августе туристы традиционно выбирают Республику Крым и Краснодарский край.