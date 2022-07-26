Суд в Липецке вынес приговор занимавшейся «обналом» группировке

Советский районный суд Липецка признал виновными двоих владельцев ООО «Городская касса» Руслана и Павла Гончаров, а также восьмерых сотрудников организации по делу об «обнале». Об этом во вторник, 26 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на картотеку суда.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 210 («Организация преступного сообщества») и п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения»).

Павла и Руслана Гончаров приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также назначили штраф в размере 1 млн рублей каждому. Остальных соучастников суд отправил в колонию на срок от 5 до 7 лет, а также назначил им штрафы от 150 тыс. до 600 тыс. рублей, отмечается в материале.

По информации правоохранителей, Гончары через ООО получали деньги на оплату услуг ЖКХ, однако услуги организация не оказывала.

«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5%. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 млрд рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 млн рублей»,— рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее, 19 июля, следственная часть ГУ МВД по Воронежской области завершила расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях на 360 млн рублей. Дело передали в Ленинский районный суд Воронежа.