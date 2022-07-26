В Национальном собрании Франции произошел конфликт из-за галстука

Женщины-депутаты из партии «Непокоренная Франция» выразили свой протест против обязательного ношения галстуков мужчинами. Они пришли на очередное заседание Национального совета Франции в галстуках, однако коллеги из других фракций остались недовольны этой акцией, сообщает телеканал BFMTV.

На минувшей неделе Эрик Сьотти, представитель правоцентристской партии «Республиканцы», призвал парламентариев соблюдать строгий дресс-код, предполагающий обязательное ношение костюма и галстука. Уточняется, что ношение галстука не является обязательным для французских парламентариев с 2017 года.

Согласно тексту публикации, невзирая на то что призыв Сьотти касался мужчин, женщины из крайне левой партии «Непокоренная Франция» прибыли в знак солидарности на очередное заседание с повязанными галстуками. По мнению женщин-депутатов их акция должна была показать абсурдность новой инициативы.

Глава фракции «Возрождение» Орор Берже негативно высказалась о шаге своих коллег.

«Это превращает наше Собрание в постоянный цирк, выставляет ее на посмешище, делает так, чтобы французы отвернулись от нее», — написала парламентарий в своем Twitter-аккаунте.

Как отмечают журналисты, традиционный дресс-код остается чувствительной темой в парламенте, а галстук по-прежнему рассматривается многими как признак серьезности.

Ранее, 18 июля, из-за аномальной жары официальные лица Соединенного Королевства приняли решение проводить заседания не в классических костюмах, а в комфортной для жары одежде. Официальный дресс-код для британских парламентариев вновь будет обязателен с момента возобновления работы осенью после летнего перерыва.