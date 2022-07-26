СМИ заявили о проигрывающем в энергетической войне против РФ Байдене

Президент России Владимир Путин обвел вокруг пальца американского лидера Джо Байдена в энергетической войне. Таким мнением с читателями поделился 26 июля обозреватель портала The American Thinker Томас Лифсон.

Как напомнил колумнист, западные страны наложили эмбарго на покупку нефти у России, искусственно повысив стоимость ресурса и создав дефицит. Но Вашингтон показал бессмысленность и контрпродуктивность санкций, поскольку российская нефть не скапливается в хранилищах, а продается в Саудовскую Аравию.

Королевство покупает российскую нефть со скидкой от более высоких мировых цен, вызванных введением санкций (и ограничений администрации Байдена на разведку, добычу и транспортировку нефти в США). Страна использует российскую нефть в качестве топлива для производства электроэнергии.

В итоге саудиты продают собственную нефть на Запад по еще более завышенной стоимости. Как полагает автор статьи, в итоге выигрывает и Россия, так как получает гораздо более высокую плату за нефть, чем до введения санкций.

Обозреватель подчеркивает, что антироссийские санкции контрпродуктивны, как и многие инициативы Белого дома.

16 июля Байден завершил свой четырехдневный визит на Ближний Восток. В рамках поездки американский лидер заявил, что США намерены сохранять активность в регионе во избежание образования вакуума, который заполнили бы Россия и Китай. Во время своей поездки в Саудовскую Аравию Байден намеревался попросить Эр-Рияд увеличить добычу нефти.

18 июля бывшая журналистка газеты The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус заявила, что поездка в Саудовскую Аравию президента США не принесла никаких результатов и обернулась для него позором. По ее мнению, визит Байдена навредил американским интересам на Ближнем Востоке, показав, что ни Саудовская Аравия, ни другие государства Персидского залива не доверяют США настолько, чтобы идти на жертвы ради обновления подпорченных отношений.

В тот же день зрители телеканала Fox News раскритиковали президента США после его визита в Саудовскую Аравию. В комментариях под сюжетом политического журналиста Шона Хэннити на YouTube они называли главу государства клоуном.