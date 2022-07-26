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Илон Маск прокомментировал решение России выйти из проекта МКС в 2024 году

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск 26 июля прокомментировал новость о том, что Россия приняла решение выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году.

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«Bon voyage» (счастливого пути. — Ред.), — написал он по-французски в своем Twitter-аккаунте в ответ на публикацию издания Space.com, в котором говорилось о заявлении нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова.

Ранее 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о решении госкорпорации выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также рассказал о планах начать формирование российской орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный будущий облик орбитальной станции РФ.

В свою очередь, в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что не получали официального уведомления от России о планах выйти из проекта МКС в 2024 году. Руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс также добавила, что в США изучают возможные сценарии действий после программы МКС.

Еще 30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы России на МКС уже принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами.

Международная космическая станция — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

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