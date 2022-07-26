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Эстония запретила въезд группе «Руки вверх» на пять лет

МИД Эстонии поддержал пятилетний запрет на въезд в страну для группы «Руки вверх»
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Эстония запретила российской группе «Руки вверх» въезд на территорию страны сроком на пять лет. Об этом 26 июля сообщается на сайте МИД страны.

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Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, запрет на въезд связан с концертной деятельностью коллектива на освобожденных территориях Донбасса.

«Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам «Руки вверх» является единственно правильным», — говорится в его комментарии.

Также он добавил, что Эстония непоколебимо поддерживает Украину.

Pr-директор лидера группы Сергея Жукова Петр Шекшеев заявил журналистам, что артист опечален таким решением, и приглашает всех жителей Эстонии на концерты группы в России.

1 июня МИД Латвии пожизненно запретил въезд в страну 34 российским артистам. В черный список попали деятели культуры, поддерживающие российскую спецоперацию по защите Донбасса. Среди них — Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певцы Олег Газманов и Лариса Долина и многие другие.

РФ начала спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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