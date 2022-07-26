Эстония запретила въезд группе «Руки вверх» на пять лет

Эстония запретила российской группе «Руки вверх» въезд на территорию страны сроком на пять лет. Об этом 26 июля сообщается на сайте МИД страны.

Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, запрет на въезд связан с концертной деятельностью коллектива на освобожденных территориях Донбасса.

«Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам «Руки вверх» является единственно правильным», — говорится в его комментарии.

Также он добавил, что Эстония непоколебимо поддерживает Украину.

Pr-директор лидера группы Сергея Жукова Петр Шекшеев заявил журналистам, что артист опечален таким решением, и приглашает всех жителей Эстонии на концерты группы в России.

1 июня МИД Латвии пожизненно запретил въезд в страну 34 российским артистам. В черный список попали деятели культуры, поддерживающие российскую спецоперацию по защите Донбасса. Среди них — Дмитрий Дюжев, Александр Олешко, Дмитрий Харатьян, певцы Олег Газманов и Лариса Долина и многие другие.

РФ начала спецоперацию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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