Более 10 тротуаров отремонтировали в Ижевске

В рамках программы «Пешеходный Ижевск» отремонтировали 11 тротуаров. Об этом глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Новые тротуары ведут к дому народного творчества «Спартак», к молодежному центру «Точка», к детсадам № 50 и 52, школам № 73 и 91. Также пешеходные дорожки обустроены на участках улиц Владивостокская, Буммашевская, Песочная, Магистральная и др.

Сейчас работы продолжаются еще на восьми территориях, пишет ИА «Сусанин». Всего в программу «Пешеходный Ижевск» входит строительство и ремонт тротуаров на 30 участках.

При составлении перечня тротуаров, которые будут отремонтированы, власти руководствовались их близостью к соцучреждениям, а также пешеходным трафиком.