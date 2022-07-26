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Шлеменко рассказал о мотивации Гаджи Автомата в бою против Фернандо Родригеса

Александр Шлеменко: слова Родригеса о русском духе мотивируют Гаджи Автомата
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский боец Гаджи «Автомат» Нуврузов будет еще больше мотивирован в поединке с Фернандо Родригесом после слов второго о слабости духа русских. Об этом 26 июля заявил бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко.

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«Не совсем слежу за Родригесом, но, судя по тому, что он сказал, можно считать, что он в большей степени обречен на провал, потому что так замотивировать Гаджи в этом бою сложно было бы, наверное, другими способами», — сказал он.

Шлеменко отметил, что бразильский боец совершил необдуманные действия, которые могут привести к поражению.

«Бразилец, не подумав, хотел зацепить, но сделал себе хуже. Он обвиняет весь народ в недостатке духа, весь русский, российский народ. Это просто глупые действия с его стороны», — подчеркнул спортсмен.

Он также выразил мнение, что очень многие зрители поддержат Гаджи и будут желать ему только победы.

Родригес в беседе с «Известиями» 22 июля сказал, что россияне не сравнятся по силе духа с поляками и бразильцами. До этого, 19 июля, он пригрозил Наврузову нокаутом, предупредив, что ММА гораздо сложнее, чем бокс без перчаток, в котором обычно соревнуется россиянин.

На следующий день Наврузов заявил, что Родригес ответит за свои слова на ринге.

Боец ММА Сергей Харитонов 14 июля выразил уверенность в победе россиянина. Он отметил, что будет болеть за Наврузова, но посоветовал бойцу не расслабляться на ринге.

Бойцы встретятся на ринге 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Кроме того, в главном бою вечера на ринг выйдут Джефф Монсон и Вячеслав Дацик.

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