Завод по производству изделий из бетона возведут в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде планируют построить завод по производству вибропресованных изделий из бетона. Об этом говорится в документации, опубликованной на сайте регионального министерства градостроительной деятельности и развития агломераций.
Под строительство выбран участок у дома № 4 по улице Окская Гавань в Автозаводском районе города. Его площадь составляет более 101 га.
Инвестором выступает ООО «АСР Волга». Он намерен реализовать проект в два этапа. На первом будут возведены административно-бытовое здание, производственный корпус № 1, газорегуляторный пункт и трансформаторную подстанцию, пишет ИА «НьюсНН».
В рамках второго этапа планируется построить еще один производственный корпус, обустроить въезды на территорию и парковку на 258 машино-мест.
15 июля 2022 года областной минград утвердил приказ по внесению изменений в проект планировки и межевания территории.