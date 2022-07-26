Реклама
Прямой эфир
Мир
Первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву
Мир
Эстония запретила въезд группе «Руки вверх» на пять лет
Мир
Зеленский заявил о необходимости вернуть потерянные территории в течение нескольких недель
Мир
Силы ЛНР официально заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Экономика
В Турции заявили о разработке аналогичного «продуктовой сделке» соглашения по топливу
Экономика
Газеты в Британии сокращают число страниц из-за подорожания бумаги
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с 11 июля
Экономика
В правительстве заявили о возможности РФ обеспечить страну пищевой упаковкой
Наука
Российскую станцию на смену МКС создадут не ранее 2028 года
Сюжет:

Глава «Роскосмоса» Борисов доложил Владимиру Путину об уходе с МКС после 2024 года

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Роскосмос» решил выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом 26 июля рассказал в докладе президенту России Владимиру Путину новый глава госкорпорации Юрий Борисов.

«У МКС есть запас прочности»
Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев — о перспективах станции и о том, зачем на Луне могут потребоваться землянки

Он подчеркнул, что работа в рамках международного сотрудничества на МКС продолжается.

«Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято», — заявил руководитель «Роскосмоса».

По его словам, к выходу из проекта госкорпорация начнет формировать государственную российскую орбитальную станцию.

Также во вторник генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции начнется не раньше 2028 года. По его мнению, в 2028 году на новую орбитальную станцию уже сможет отправиться первый экипаж.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.

Еще в октябре прошлого года стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс.

Международная космическая станция используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022