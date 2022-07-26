Глава «Роскосмоса» Борисов доложил Владимиру Путину об уходе с МКС после 2024 года
«Роскосмос» решил выйти из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом 26 июля рассказал в докладе президенту России Владимиру Путину новый глава госкорпорации Юрий Борисов.
Он подчеркнул, что работа в рамках международного сотрудничества на МКС продолжается.
«Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение об уходе с этой станции после 2024 года принято», — заявил руководитель «Роскосмоса».
По его словам, к выходу из проекта госкорпорация начнет формировать государственную российскую орбитальную станцию.
Также во вторник генконструктор по пилотируемым системам и комплексам РФ, генконструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что строительство новой российской орбитальной служебной станции начнется не раньше 2028 года. По его мнению, в 2028 году на новую орбитальную станцию уже сможет отправиться первый экипаж.
30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято, однако госкорпорация не обязана сообщать о нем публично.
Еще в октябре прошлого года стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс.
Международная космическая станция используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.