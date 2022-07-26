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Минобороны опровергло заявления зарубежных СМИ о мобилизационных мероприятиях в России

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Минобороны обвинило ряд иностранных СМИ в распространении недостоверной информацию о проведении в России «каких-то мобилизационных мероприятий». Об этом в военном ведомстве заявили 26 июля.

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К проведению военной спецоперации на Украине привлекается только часть Вооруженных сил России, численность которой достаточна для выполнения всех задач, поставленных президентом РФ, напомнили в военном ведомстве.

В июне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикации в западных СМИ о том, что власти России якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска, являются недостоверными информационными вбросами. С аналогичными словами Песков выступал в начале мая текущего года, назвав подобные слухи чушью.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Тогда Песков отметил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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