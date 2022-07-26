Ремонт детского отделения республиканской больницы завершили в Ижевске

В Ижевске раньше запланированного срока завершили ремонт детского отделения Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ). Об этом вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила в своем Telegram-канале.

В рамках ремонта подрядчик заменил окна, двери, полы, а также провел кислородные трассы и организовал резервную палату интенсивной терапии. Общая стоимость работ составила 17 млн рублей.

«Работы планировалось завершить к 30 июля, но всё успели сделать гораздо раньше. Сейчас в отделении уже принимают детей», — цитирует Пинчук Udm-info.ru.

Как уточняет издание, ранее во взрослом отделении РКИБ также отремонтировали реанимацию.

Сейчас в Ижевске продолжается ремонт детского инфекционного отделения в горбольнице № 3 на улице Нагорной. Он стартовал в мае 2022 года и должен завершиться к середине августа. Кроме того, ремонтные работы проходят в Граховской, Кизнерской, Якшур-Бодьинской, Глазовской районных больницах республики.

В общей сложности в Удмуртии в 2022 году планируется привести в порядок 25 объектов в 20 больницах и поликлиниках. На эти цели из республиканского бюджета выделено 500 млн рублей.