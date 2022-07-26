Украина обратилась к США с предложением обеспечить поставки сжиженного газа по ленд-лизу
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- Украина обратилась к США с предложением обеспечить поставки сжиженного газа по ленд-лизу
Украина запросит у США «газовый ленд-лиз», который позволит стране пройти отопительный сезон. Об этом заявил 26 июля премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Принято обращение правительства Украины к правительству Соединенных Штатов Америки о предоставлении нашему государству газового ленд-лиза для стабильного прохождения отопительного сезона», — отметил он.
По словам Шмыгаля, подготовка к самой сложной в истории Украины зиме продолжается. Киев ищет все инструменты для готовности к любым сценариям.
В июне ряд СМИ сообщали, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона 6 млрд кубометров СПГ, а расплачиваться намерен после увеличения внутренней добычи газа.
20 июля «Нафтогаз Украины» сообщил, что просит у украинского правительства субсидию в 150 млрд гривен (около $5 млрд) на закупку газа для отопительного сезона. В компании отмечали, что для решения вопроса по закупке газа нужно прямое бюджетное финансирование.
Киев отказался напрямую закупать российский газ с 2015 года, начав поставлять его реверсом из Европы.