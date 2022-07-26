Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с 11 июля

Курс доллара США на торгах на Московской бирже впервые с 11 июля превысил отметку в 60 рублей. Аналогичная ситуация наблюдается с курсом евро, стоимость которого перевалила за 61 рубль впервые с 11 июля, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 18:24 мск, курс доллара на Мосбирже увеличивался на 3,73% и находился на уровне 60,27 рубля. Евро прибавлял 3,48%, поднимаясь до 61,21 рубля.

Ранее 26 июля главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников рассказал «Известиям», что в ближайшие дни технически сохраняется потенциал для укрепления доллара: актуальный диапазон для пары USD/RUB на вторник — 57–59 рублей. Аналитик отметил, что рост доллара будет носить более сдержанный характер на фоне снижения торговой активности, а также восстановления нефтяных котировок.

Днем ранее «Известия» составили консенсус-прогноз, согласно которому курс рубля на конец этого года составит 70,1 за доллар. Данные были взяты у аналитиков девяти крупнейших российских банков.