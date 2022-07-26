Эксперт рассказал о будущем МКС

Ближайшие три года должны быть посвящены подготовке Международной космической станции (МКС) к процедуре затопления, заявил во вторник, 26 июля, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин «Известиям».

Как отметил специалист, работа по затоплению станции сложна как с баллистической, так и с технологической точки зрения, так как опыта по затоплению объектов массой в четыре сотни тонн в мире нет. Ионин привел в пример затопленную более 20 лет назад орбитальную станцию «Мир», которая весила около ста тонн.

«Разумеется, допускать неконтролируемое падение МКС нельзя. Как это будет сделано, до конца неизвестно. Возможно, станцию поделят на составные части. Затопить российский сегмент и оставить американский невозможно. Конструкцию МКС можно сравнить с автомобилем: у России — двигатель и колеса, у США — кузов и топливный бак, условно говоря», — уточнил эксперт.

Раздельное существование сегментов невозможно, считает Ионин. Так, станция уже не новая, а во-вторых, попытка сделать копию российского сегмента, поставив его взамен прежних модулей, займет гораздо больше оставшихся трех лет.

По мнению эксперта, хотя сотрудничество по МКС должно завершиться в 2024 году, в реальности всё может затянуться до 2025 года из-за сложностей с затоплением станции.

Ранее 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также напомнил, что планируется создание собственной орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.

Как отметил Ионин, больше всего от этой ситуации пострадают страны Европы, Канады и Японии, так как они фактически «выпадают» из области пилотируемой космонавтики.

Еще в октябре прошло года стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс. Однако предполагалось, что при должном техническом обслуживании станция сможет проработать до 2030 года.