Реклама
Прямой эфир
Наука
«Роскосмос» объявил о выходе из проекта МКС после 2024 года
Мир
В ФРГ сообщили о поставке Украине РСЗО Mars II и трех самоходных гаубиц
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 60 рублей впервые с 11 июля
Экономика
В правительстве заявили о возможности РФ обеспечить страну пищевой упаковкой
Наука
Российскую станцию на смену МКС создадут не ранее 2028 года
Мир
В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске
Мир
Украина решила обратиться к США за «газовым ленд-лизом»
Мир
СМИ увидели признаки скорой отставки Байдена
Наука
«Роскосмос» показал проект российской орбитальной станции
Экономика
Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $2200 за тысячу кубометров
Мир
В Израиле заявили о готовности ударить по Ирану для сдерживания ядерной программы

Эксперт рассказал о будущем МКС

Член Российской академии космонавтики Ионин рассказал, какое будущее ждет МКС
0
Фото: Global Look Press/NASA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ближайшие три года должны быть посвящены подготовке Международной космической станции (МКС) к процедуре затопления, заявил во вторник, 26 июля, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин «Известиям».

На высокой чистоте: как надувная оболочка поможет приземлить МКС
Российские ученые разработали технологию увода космических объектов с орбиты

Как отметил специалист, работа по затоплению станции сложна как с баллистической, так и с технологической точки зрения, так как опыта по затоплению объектов массой в четыре сотни тонн в мире нет. Ионин привел в пример затопленную более 20 лет назад орбитальную станцию «Мир», которая весила около ста тонн.

«Разумеется, допускать неконтролируемое падение МКС нельзя. Как это будет сделано, до конца неизвестно. Возможно, станцию поделят на составные части. Затопить российский сегмент и оставить американский невозможно. Конструкцию МКС можно сравнить с автомобилем: у России — двигатель и колеса, у США — кузов и топливный бак, условно говоря», — уточнил эксперт.

Раздельное существование сегментов невозможно, считает Ионин. Так, станция уже не новая, а во-вторых, попытка сделать копию российского сегмента, поставив его взамен прежних модулей, займет гораздо больше оставшихся трех лет.

По мнению эксперта, хотя сотрудничество по МКС должно завершиться в 2024 году, в реальности всё может затянуться до 2025 года из-за сложностей с затоплением станции.

Ранее 26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что Россия приняла решение выйти из проекта МКС после 2024 года. Он также напомнил, что планируется создание собственной орбитальной станции. Кроме того, уже известен примерный облик российской орбитальной станции.

Как отметил Ионин, больше всего от этой ситуации пострадают страны Европы, Канады и Японии, так как они фактически «выпадают» из области пилотируемой космонавтики.

Еще в октябре прошло года стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс. Однако предполагалось, что при должном техническом обслуживании станция сможет проработать до 2030 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022