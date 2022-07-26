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Военкор «Известий» показал бывшую позицию ВСУ в жилом секторе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал бывшую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находилась в дачном домике возле реки Северский Донец в ДНР.

Боец с позывным «Кот» из подразделения «Ахмат» в беседе с журналистом предположил, что на территории мог быть установлен крупнокалиберный пулемет, чтобы сектор рядом был под контролем.

В Донецке после обстрелов загорелась нефтебаза. Онлайн спецоперации 26 июля
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«Опять же, выгодная позиция. Смотрите, деревья, частные дома — под прикрытием мирных жителей. Все действия украинских боевиков проходят под прикрытием мирных жителей», — отметил он.

В то же время житель Лисичанска рассказал корреспонденту, как украинские военные переправлялись на лодках через речку.

«Это все видели. Днем и ночью», — сказал он, отметив, что военнослужащие ВСУ выходили из леса.

Ранее 26 июля замглавы мининформации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что в ВСУ после начала военной спецоперации России по защите Донбасса осталось около 10% кадровых военных. По его словам, большая часть украинских военных погибла, получила ранения или попала в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal 22 июля заявил, что ежедневные потери среди военных составляют 30 человек убитыми и еще 250 ранеными. Однако эксперты не исключали, что эти данные могут быть сильно занижены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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