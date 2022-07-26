В Госдуме заявили об отсутствии у ЕС политической воли для запуска СП-2

В настоящее время у Евросоюза нет политической воли для запуска газопровода «Северный поток – 2», однако морозы могут подтолкнуть к ускоренному положительному решению вопроса. Об этом во вторник, 26 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов.

Как подчеркнул депутат, баталии вокруг поставок газа в Европу, в частности в Германию, будут продолжаться до того момента, пока европейцы не придут к единому знаменателю.

«Сейчас «Северный поток» — основной маршрут поставок газа в ФРГ. Учитывая факт отсутствия собственных терминалов для приема СПГ в Германии, импорт из других стран ограничен, единственный выход — запуск «Северного потока – 2». Политической воли для этого у ЕС пока нет, но морозы могут подтолкнуть к ускоренному положительному решению вопроса», — указал парламентарий.

В этой связи призыв депутата бундестага Штеффена Котре как можно скорее запустить «Северный поток – 2», по мнению Гасанова, выглядит странным, так как именно правительство ФРГ по настоятельной просьбе евродепутатов и чиновников Евросоюза заблокировало запуск уже готового газопровода.

«Сами европейцы и американцы все 1990-е и 2000-е годы твердили России, что государство не должно вмешиваться в экономику в том числе для защиты своих производителей, рассказывая сказки про «невидимую руку рынка», которая всё сама регулирует. Как видим, эта рука оказалась рукой США. Она активно лоббирует интересы американских компаний и одновременно душит компании европейские, оставшиеся без дешевого российского газа», — заключил депутат Госдумы.

21 июля вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил о том, что запуск «Северного потока – 2» значил бы поражение Германии перед Россией, поскольку Москва восприняла бы разрешение поставок газа по трубопроводу как разрушение европейских санкций.

Хабек уточнил, что ФРГ должна экономить имеющиеся энергоресурсы, власти страны должны найти альтернативных поставщиков газа.

До этого читатели Die Welt потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию СП-2. Комментарии были вызваны заявлением президента России Владимира Путина, который напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, поскольку та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».

19 июля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи в Тегеране заявил, что объемы поставок российского газа в Европу можно увеличить за счет запуска «Северного потока – 2». При этом, отметил он, даже при запуске этого трубопровода в страны Европы может поступать не более 55 млрд кубометров газа в год.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, СП-2 технически готов к началу работы, но в текущих обстоятельствах вряд ли немецкие власти дадут разрешение на его запуск.

Газопровод «Северный поток – 2» был построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.